Чтобы волосы росли здоровыми и длинными, надо обращать внимание на рацион, употреблять достаточное количество воды, ограничивать пряди в термической обработке и уделять должное внимание средствам для ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как отрастить длинные волосы

Оказывается, есть один лайфхак, который помогает отрастить великолепную шевелюру. По словам экспертов, чайная ложка кофе способна повлиять на рост волос. Ученая Джанин Боуринг отметила, что кофеин помогает отрастить пряди и даже повлиять на густоту.

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Все, что надо сделать – добавить в шампунь чайную ложку молотого кофе. Ее не надо засыпать в шампунь. Достаточно будет добавить молотый кофе на руку во время каждого мытья. Вымойте кофейным шампунем им голову и тщательно все смыть, чтобы между волосами и на коже головы не осталось кофейных крупинок.

Из-за того, что кофе темный, он способен повлиять на цвет волос, поэтому такой метод советуют использовать шатенкам или брюнеткам. Девушкам со светлыми волосами от этой идеи лучше отказаться.



Мытье волос с кофе ускоряет рост / Фото Pexels

Для лучшего очищения кожи головы, волосы рекомендуется мыть дважды. Первый раз волосы можно помыть с молотым кофе, а вот уже второй раз очищать пряди стоит без кофе.

Нанесение шампуня первый раз приводит к смыванию секрета сальных желез, грязи и средств стайлинга, которые остаются на локонах. Во время второго мытья очищается кожа головы, поэтому специалисты всегда рекомендуют мыть волосы дважды.

Кстати! В одном из материалов мы рассказали, как быстро вывести вши с волос. Для выведения вшей рекомендуется использовать естественные методы.

Важным также остается очередность использования маски и кондиционера. Запомните, что после мытья волос шампунем сначала нужно наносить маску для волос, а после нее – кондиционер или бальзам. Очередность нанесения очень важна, поскольку маска проникает глубоко в структуру волос и питает его, а кондиционер закрывает открытые чешуйки после маски.