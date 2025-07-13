Что нельзя и можно сажать после клубники: это надо запомнить

Каждый дачник советует придерживаться севооборота. Некоторые растения способны поглощать из почвы много полезных веществ, поэтому после них грядка должна отдохнуть, чтобы восстановить плодородие. Клубника очень истощает участок, поэтому нужно понимать, что можно сажать после нее, а от какой посадки лучше отказаться.

Чтобы сохранить баланс и получить здоровый урожай, стоит тщательно следить за севооборотом, который является ключевым элементом агротехники, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket.

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Как ухаживать за грядкой после клубники?

Кусты клубники способны распространять болезни и вредителей, поэтому после плодоношения их надо выкопать и уничтожить. После этого дачники советуют перекопать почву на глубину до 30 сантиметров и внести органические удобрения (компост, перегной).

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Полезным является поверхностное мульчирование. Грядку можно покрыть рубленой травой, а сверху рассыпать перепревший компост и накрыть оптоволокном. Под теплом это все превратится в перегной, а сорняки сгинут.

Что посадить после клубники?

Дачники отмечают, что после клубники можно сажать морковь, капусту, лук, которые не требуют того, что исчерпала клубника. Бобовые способны насытить почву азотом. Чеснок имеет противогрибковый эффект и прекрасно очищает землю.



После клубники надо соблюдать севооборот / Фото Pexels

Сажать можно кабачки, огурцы и дыни, но только после обработки почвы и подкормки. Чтобы отпугнуть слизней, между грядками можно посадить петрушку и сельдерей. Улучшить структуру почвы могут цветы – фиалки, пионы и тюльпаны.

Не рекомендуется после клубники сажать землянику, малину, рябину, шиповник и боярышник. Высаживать на участке их можно только через 6 лет перерыва, поскольку они способны перебрать те же заболевания и вредители, что клубника.

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При полном удалении растений и перекопке для отдыха почвы достаточно одного сезона. При мульчировании и сидератах грядка оздоровится за лето.