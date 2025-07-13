Що не можна і можна садити після полуниці: це треба запам'ятати

Кожен дачник радить дотримуватися сівозміни. Деякі рослини здатні поглинати з ґрунту багато корисних речовин, тому після них грядка повинна відпочити, щоб відновити родючість. Полуниця дуже виснажує ділянку, тому потрібно розуміти, що можна садити після неї, а від якої посадки краще відмовитися.

Щоб зберегти баланс та отримати здоровий урожай, варто ретельно слідкувати за сівозміною, яка є ключовим елементом агротехніки, пише 24 Канал з посиланням на Agromarket.

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Як доглядати за грядкою після полуниці?

Кущі полуниці здатні розповсюджувати хвороби та шкідників, тому після плодоношення їх треба викопати та знищити. Після цього дачники радять перекопати ґрунт на глибину до 30 сантиметрів та внести органічні добрива (компост, перегній).

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Корисним є поверхневе мульчування. Грядку можна покрити січеною травою, а зверху розсипати перепрілий компост та накрити агроволокном. Під теплом це все перетвориться на перегній, а бур’яни згинуть.

Що посадити після полуниці?

Дачники зазначають, що після полуниці можна садити моркву, капусту, цибулю, які не потребують того, що вичерпала полуниця. Бобові здатні наситити ґрунт азотом. Часник має протигрибковий ефект та чудово очищує землю.



Після полуниці треба дотримуватися сівозміни / Фото Pexels

Садити також можна кабачки, огірки та дині, але тільки після обробки ґрунту та підживлення. Щоб відлякати слимаків, між грядками можна посадити петрушку та селеру. Покращити структуру ґрунту можуть квіти – фіалки, півонії та тюльпани.

Не рекомендовано після полуниці садити суницю, малину, горобину, шипшину та глід. Висаджувати на ділянці їх можна лише через 6 років перерви, оскільки вони здатні перебрати ті ж захворювання й шкідники, що полуниця.

До слова, що посадити на грядці після часнику – читайте в нашому матеріалі.

При повному видаленні рослин та перекопуванні для відпочинку ґрунту достатньо одного сезону. При мульчуванні та сидератах грядка оздоровиться за літо.