Урожай часнику городники збирають наприкінці липня, пише 24 Канал. Щоб грядка не пустувала, можна посадити овочі, які зійдуть ще до кінця сезону.

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Часник багатий на фітонциди, які воюють з бактеріями та мікробами в ґрунті. Після збору часнику, вони залишаються на грядці, тому посаджені рослини будуть захищені від різних шкідників та хвороб.

Що можна садити після часнику

Морква

Часник не забирає з ґрунту багато поживних речовин, тому можна сіяти моркву й не перейматися про внесення добрив та азотних підживлень. Після часнику морква виростає дуже солодкою. Потрібно лише забезпечити хороший полив грядки перед сіянням та зробити накриття з плівки, щоб підтримувати рівень вологості.

Зелень

На грядці після часнику можна посадити будь-яку зелень. Чудово після культури росте кріп, салат, рукола, петрушка та шпинат.



Список рослин, які можна садити після часнику / Фото Pexels

Огірки

Посійте на городі після часнику ранньостиглі сорти огірків. До осені вони встигнуть зійти, тож ви зможете поласувати молодими й хрумкими плодами.

Редиска

На грядці після часнику – редисці досить комфортно. Вона виросте ще до завершення сезону, тож очікуйте ближче до осені на соковитий урожай.

Горох

Посаджений після цибулі горох встигне потішити урожаєм вже за короткий час, а бадилля можна залишити в ґрунті як корисний сидерат.

До слова! Фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Ми розповіли, як вивести фітофтору з помідорів.

Не варто садити на грядці після часнику рослини з того ж сімейства. Городники не радять сіяти ріпчасту цибулю, порей чи черемшу, оскільки в них однакові шкідники та хвороби.