Сколько времени можно хранить яйца без холодильника: это надо запомнить

Все мы привыкли держать яйца в холодильнике, впрочем они вполне могут стоять и не в нем. Главное знать об определенном количестве дней, поскольку срок годности яиц без холодильника значительно меньше.

Не все яйца имеют одинаковый срок годности. Одни портятся быстрее, другие могут стоять немного дольше. При комнатной температуре яйца цесарки могут простоять месяц, поскольку имеют твердую скорлупу и плотную пленку.

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Сколько могут стоять куриные яйца без холодильника

С куриными диетическими яйцами следует быть осторожными, поскольку они могут стоять без холодильника не более, чем 7 дней. Столовые могут простоять аж 25 дней, а мытые – 12 дней. В общем мыть яйца не очень рекомендуют, поскольку после мытья они теряют свой защитный слой. Перепелиные можно держать при комнатной температуре длительное время.



Яйца могут стоять без холодильника / Фото Pexels

Сколько могут стоять яйца в холодильнике

Даже в холодильнике разные яйца имеют неодинаковый срок годности. Куриные яйца быстрее теряют качество из-за того, что имеют тонкую скорлупу. Соответственно быстрее высыхают, поэтому хранить их можно 90 дней. А вот цесариные и перепелиные яйца могут храниться до 6 месяцев.

Почему не стоит мыть яйца

Специалисты говорят, что немытые яйца дольше хранятся. Если же их помыть, то поры скорлупы могут забиться грязью, которая присутствует на поверхности яиц, поэтому яйца не смогут дышать.

На птицефабриках яйца обрабатывают 1-1,5% раствором перекиси водорода, который дезинфицирует поверхность яиц, но не забивает поры.