Один из самых простых способов определить свежесть – разбить яйцо и понять это по запаху. Однако не всегда удается понять это на 100%, поэтому советуем воспользоваться другими интересными методами.

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В супермаркете

Свежесть яиц можно оценить еще до самой покупки. Свежие будут иметь матовую поверхность скорлупы, а те, что дольше лежали – специфический глянцевый блеск.

Погружение в воду

Опустите яйцо в емкость с холодной водой. Если оно будет лежать на боку – это будет означать, что оно свежее. Если же оно опустится на дно, но будет стоять на кончике – то это признак того, что ему уже от 1 до 2 недель, впрочем вполне подходит для употребления. Те яйца, что всплывут на поверхность являются испорченными. Их есть нельзя.



Свежесть яиц можно определить погрузив их в воду / Фото Pexels

С помощью света

Направьте на яйцо фонарик для того, чтобы изучить размер воздушного кармана. Если он большой – яйцо есть не стоит. А еще в залежалых яйцах уже есть заметные затемнения в белке.

Встряхните яйцо

В свежем яйце не должно быть никаких хлюпаний. Если уже чувствуется звук, то это означает лишь то, что внутрь попал воздух, а белок и желток испортилось. Соответственно оно больше не пригодно в пищу.

Оценка желтка и белка

Разбейте яйцо и визуально оцените середину. Свежие яйца должны содержать целый и выпуклый желток. Залежалое яйцо имеет жидкий белок, что растекается и плоский желток.

Храните яйца всегда в холодильнике и мойте только перед приготовлением, иначе скорлупа потеряет защитный слой.