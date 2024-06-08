Один з найпростіших способів визначити свіжість – розбити яйце та зрозуміти це по запаху. Однак не завжди вдається зрозуміти це на 100%, тому радимо скористатися іншими цікавими методами.

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У супермаркеті

Свіжість яєць можна оцінити ще до самої покупки. Свіжі будуть мати матову поверхню шкаралупи, а ті, що довше лежали – специфічний глянцевий блиск.

Занурення у воду

Опустіть яйце в ємність з холодною водою. Якщо воно буде лежати на боці – це означатиме, що воно свіже. Якщо ж воно опуститься на дно, але стоятиме на кінчику – то це ознака того, що йому вже від 1 до 2 тижнів, втім цілком підходить для вживання. Ті яйця, що спливуть на поверхню є зіпсованими. Їх їсти не можна.



Свіжість яєць можна визначити зануривши їх у воду / Фото Pexels

За допомогою світла

Направте на яйце ліхтарик задля того, щоб вивчити розмір повітряної кишені. Якщо вона велика – яйце їсти не варто. А ще в залежаних яйцях вже є помітні затемнення в білку.

Струсіть яйце

У свіжому яйці не повинно бути жодних хлюпань. Якщо вже відчувається звук, то це означає лише те, що всередину потрапило повітря, а білок та жовток зіпсувалося. Відповідно воно більше не придатне в їжу.

Оцінка жовтка й білка

Розбийте яйце та візуально оцініть середину. Свіжі яйця мають містити цілий та опуклий жовток. Залежане яйце має рідкий білок, що розтікається та плоский жовток.

Зберігайте яйця завжди в холодильнику та мийте лише перед приготуванням, інакше шкаралупа втратить захисний шар.