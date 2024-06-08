Кожен з нас хоча б раз у житті зустрічався з такою неприємністю як сік вишень чи черешень на вбранні. Особливо неприємно бачити таку картину, коли прикрість стається далеко від дому. Найгірше відпираються застарілі плями, тому треба якнайшвидше від них позбуватися.

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Експерти радять відпирати плями від ягід якнайшвидше, щоб сік не встигнув в’їстися в пляму. Зверніть увагу: запирати забруднене місце за допомогою мила не варто, бо під час контакту з ним, ягідний сік ще більше в’їсться у тканину. Спочатку спробуйте відіпрати сік підручними засобами.

Окріп

Полийте пляму від ягоди окропом. Від гарячої води сік має розчинитися. Однак замочувати пляму не варто, бо вона може розповзтися ще більше, а тканина полиняє.

Лимон

Цитрус підійде в тому випадку, якщо пляма від ягоди є маленькою та ще не встигла в’їстися в тканину. Забруднене місце протріть соком, а потім попрасуйте тканину через марлю.



Лимон відчистить пляму від ягоди / Фото Pexels

Сіль

Насипте трішки солі на забруднену ділянку, а тоді втріть її руками. Дайте солі постояти 15 хвилин, а тоді виперіть в прохолодній воді.

Лимонна кислота

У 200 міліграмах води розчиніть 1 чайну ложку лимонної кислоти та 2 чайні ложки оцту. Цією сумішшю протріть пляму та поперіть у звичайному режимі.

Перекис водню

Пляму можна протерти розчином перекису водню, який варто змішати в пропорції 1:10, а тоді випрати одяг у звичайному режимі.

Нашатирний спирт і перекис водню

Два інгредієнти змішайте в рівних пропорції та нанесіть на пляму. Треба всього лише трохи почекати поки пляма зникне під дією речовин. Коли це станеться, одяг треба прополоскати у воді кімнатної температури. Цей спосіб підходить в боротьбі з плямами від смородини. На кольорових речах цей розчин застосовувати не треба.