Сколько времени хранить готовые макароны в холодильнике: об этом знают единицы

Макароны являются одним из самых популярных блюд, поэтому их очень часто готовят в каждой семье. С определенной пропорцией макаронами порой трудно угадать, поэтому когда мы их варим много, то оставляем в холодильнике, чтобы съесть в последующие дни.

Как и любое готовое блюдо, макароны тоже могут портиться, поэтому надо понимать, сколько времени они могут стоять в холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante Plus.

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Сколько дней можно держать макароны в холодильнике

Несмотря на то, что разогретые макароны на следующий день уже не такие вкусные, как сразу приготовленные, хранить их в холодильнике можно достаточно долго. Свежая домашняя паста может простоять 4 дня, но макароны заказанные в ресторане пролежат не дольше, чем 2 дня, поэтому их надо как можно быстрее съесть.

Специалисты говорят, что многое зависит от вида продукта. Лазанья может храниться в холодильнике до 5 суток. Безглютеновая паста или спагетти из чечевицы могут после приготовления оставаться в холодильнике 4 дня. Однако, все равно лучше делать такое количество пасты, чтобы доесть ее на следующий день и не держать слишком долго в контейнере.



Макароны могут стоять в холодильнике несколько дней / Фото Pexels

Чтобы убедиться в том, что макароны пригодны к употреблению – понюхайте блюдо. Если они имеют несколько странный запах, который не совсем побуждает к потреблению, то лучше такой продукт выбросить. Испорченные макароны имеют не только плохой аромат, но являются липкими на ощупь.

Интересный факт, но большинство из нас привыкли ополаскивать макароны водой после варки, впрочем повара отмечают, что этого делать не стоит. Макароны таким образом быстрее охлаждаются, а вода вымывает из них весь крахмал, который отвечает за вкус. К промытым макаронам плохо приставать соус, поэтому специалисты советуют мыть только лапшу, которая предназначена для бульона.