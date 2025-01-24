Зимой мы так часто замораживаем лед, потому что не употребляем охлаждающие напитки, однако стоит залить воду в соответствующие емкости, чтобы воспользоваться интересными методами, которые являются полезными и пригодятся многим, пишет 24 Канал.

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Удаление жевательной резинки

По неосторожности жевательная резинка может оказаться на одежде, ковре, диване или даже в волосах. Если уж так произошло, то нужно приложить к ней кубик льда, чтобы она затвердела, а потом осторожно соскоблить ножом или ногтями. Холод помогает резинке отойти от поверхности, не оставляя следов. Метод подходит даже для самых сложных случаев.

Выведение вмятины на ковре

При перестановке мебели, на ковре могут остаться вмятины. Чтобы восстановить первоначальный вид ворса, нужно поставить на вмятину лед и подождать, пока он растает, а потом щеткой или руками расчесать ковер.

Улучшение вкуса риса

Сваренный рис, который стоит в кастрюле несколько дней, может быть сухим и невкусным, впрочем один кубик льда способен все изменить. Нужно лишь поставить кубик льда в тарелку с рисом в микроволновку. Когда он растает, то увлажнит рис и вернет ему мягкость. Такой лайфхак подарит вам вкусный обед, даже если рис будет стоять в холодильнике не один день.



Кубики льда можно использовать в быту / Фото Pexels

Вывод лишнего жира

Если вы приготовили бульон, но он слишком жирный, тогда стоит воспользоваться металлическим половником и несколькими кубиками льда. Положите их в чашу и приложите внешней стороной к бульону. Холод быстро притянет к стенкам половника лишний жир.

Предупреждение синяков и отеков

Чтобы предотвратить образование синяка от удара, приложите к травмированному участку лед, который остановит кровотечение в капиллярах. Кубик льда оберните в ткань и приложите на несколько минут. Этого будет достаточно, чтобы не образовался отек.