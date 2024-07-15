Как часто надо подливать огурцы: узнайте четкий ответ

Огурец почти полностью состоит из воды, поэтому логично, что ему необходимо много воды. Если в жару или сухую погоду влаги будет недостаточно, то огурцы будут горчить, а листья начнут ссыхаться. Поэтому рассказываем далее, сколько именно воды нужно овощам и как часто их подливать.

В хорошую летнюю погоду нет разницы, как именно подливать огурцы – под корень или по листьям. К примеру, по листьям лучше всего подливать в 9 утра, чтобы в течение дня вокруг огурцов была повышенная влажность.

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Под корень огурцы стоит увлажнять в радиусе 15 сантиметров на глубину 20 сантиметров. Однако надо следить за тем, чтобы земля у корневой шейки была сухой, иначе начнет гнить корень. Поливать надо слабой струей.

Также можно использовать капельный вариант полива. Для этого надо установить капельную систему. Ее можно сделать из пластиковых бутылок. Просто обрежьте донышко и сделайте много отверстий шилом и вкопайте в междурядьях.

Поливайте огурцы только теплой водой – 25 – 28°С. Благодаря этому излишки влаги будут испаряться, а нужная вода пойдет овощам. Поливать холодной водой овощи не стоит.



Правила подливания огурцов летом / Фото Pexels

Как часто надо поливать огурцы в открытый грунт

В период роста огурцы надо подливать один раз в 5 дней. На 1 квадратный метр нужно 4 – 5 литров воды. Уже когда на огурцах есть завязи, то полив надо увеличить до 3 раз в неделю до 8 литров на 1 квадратный метр.

Уже с середины августа и до конца сезона огурцы поливают раз в 10 дней с таким же расчетом воды. Обратите внимание, что в холодную или пасмурную погоду огурцы не надо слишком много подливать, потому что они в такой период плохо впитывают влагу. Если ее будет много, то корни будут загнивать, а на листьях появится грибок.

Как поливать огурцы в жару

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Лучше всего в жаркое время подливать огурцы каждый день – утром и вечером. Можете установить для удобства капельный полив. Кроме полива надо рыхлить грядки, чтобы к корням допустить кислород. Не забывайте вовремя собирать огурцы – раз в 2 дня, иначе растение состарится и перестанет родить.