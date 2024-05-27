Полив растений – это чрезвычайно важная часть ухода за ними, и относиться к этому делу нужно как можно тщательнее. Если полива будет недостаточно, розы могут погибнуть, а чрезмерное количество влаги также не приведет к желаемому результату. Поэтому как часто поливать розы летом – читайте в материале Porady 24.

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Когда нужно поливать розы

Важен не только интервал между поливами, но и время, когда вы беретесь за эту работу. И лучше всего будет заниматься этим утром или вечером. Но использовать свежую воду из-под крана строго запрещено – можно брать только ту, которая уже настаивалась какое-то время.

Также ни в коем случае нельзя мочить верхнюю часть розы, и полив нужно проводить только в прикорневой зоне или в мульчирующем слое.

Летом розу нужно поливать раз в четыре дня, если погода сухая. Проверить, нужен ли цветку полив, можно просто: почва должна быть влажной на глубине в 25 сантиметров.



Розы летом нужно часто поливать / Фото Pexels

Сколько воды нужно для полива

Здесь садоводы уже не такие однозначные, и мнения могут расходиться: одни считают, что 10 – 15 литров достаточно, другие настаивают на количестве в 50 литров воды под куст. Розы – это те растения, которые любят обильный полив, поэтому лучше поливать реже – 1 – 2 раза в неделю, но большим количеством воды.

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И учитывайте то, что в конце лета потребность роз во влаге уменьшается, и сильный полив будет стимулировать растение к дальнейшему активному росту. Цветок выбросит побеги, но к осени они не окрепнут и, скорее всего, погибнут зимой. Поэтому в этот период нужно сократить полив, но перед самым наступлением морозов его снова можно увеличить – до 30 – 50 литров под куст.