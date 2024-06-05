Как часто нужно стирать кухонное полотенце: ответ вас поразит

Полотенца на кухне мы используем довольно часто, однако учитывая их частое использование, важно следить за их чистотой.

На полотенцах могут содержаться бактерии, а некоторые из них могут быть причиной пищевого отравления, поэтому за полотенцами надо хорошо ухаживать.

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Как часто стирать кухонные полотенца

Если оставлять полотенца влажными и пренебрегать постоянной стиркой, то это будет иметь довольно негативное влияние, особенно, если вы часто вытираете руки после обработки сырого мяса.

Эксперты советуют менять кухонные полотенца каждый день. Приобретите себе несколько вариантов полотенец и возьмите за привычку каждое утро вешать новое.



Кухонные полотенца следует менять ежедневно / Фото Pexels

Не стоит влажные кухонные полотенца бросать в корзину для белья, поскольку на них может развиться плесень и бактерии, а это приведет к неприятным запахам и загрязнению другой одежды. Поэтому лучше перед стиркой дать им высохнуть.

Не забывайте разделять одежду и стирать цветные полотенца с другим цветным нарядом, а не со светлым бельем или белой одеждой.

Некоторые специалисты рекомендуют добавлять уксус во время стирки, который сможет убрать пятна и плохой запах от кухонных полотенец. Для эффективной стирки выставляйте температуру не выше 50 градусов. Хлопковые или льняные полотенца выдерживают высокую температуру, а цветные стоит стирать в 30 – 40 градусах, чтобы предотвратить выцветание.