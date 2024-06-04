Кислородный порошок приобрел бешеную популярность, поскольку способен справиться с широким спектром задач. Состоит он из кристаллов натуральной соды и перекиси водорода. Когда порошок вступает в действие с водой, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется кислород.

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Во время стирки он борется с различными загрязнениями, а пузырьки кислорода помогают расщеплять грязь, бороться с микробами и неприятными запахами. Кислородный порошок является безопасным, поскольку не выделяет опасных токсичных веществ.



Кислородный порошок хорошо борется с пятнами / Фото Pexels

Как пользоваться кислородным порошком для стирки

Порошок хорошо удаляет пятна органического происхождения. Пищу или напитки с одежды это средство уберет быстро. Кроме того, он способен убрать пятна от травы, пота и грязи.

В 5 литрах воды надо растворить 1 столовую ложку порошка и погрузить одежду на час для отмокания. Если пятна очень стойкие, тогда можно оставить на ночь. Также хозяйки говорят, что можно удвоить порцию средства, если вы уверены в том, что пятно старое и не подлежит быстрому выведению.

С помощью кислородного отбеливателя можно осветлить белье. Стоит только к обычному порошку во время стирки добавить столовую ложку средства.

Однако будьте осторожны, поскольку кислородный порошок не подходит для стирки деликатных тканей, например, таких как шелк или шерсть.

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Что можно мыть кислородным порошком

Средство прекрасно подходит для очистки поверхностей предметов из различных материалов – от дерева до пластика. Можете им дезинфицировать и чистить мусорные корзины, туалетные лотки для домашних животных и мыть кухонные приборы.