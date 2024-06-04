Кисневий порошок набув шаленої популярності, оскільки здатен впоратися з широким спектром завдань. Складається він з кристалів натуральної соди та перекису водню. Коли порошок вступає в дію з водою, відбувається хімічна реакція, в результаті якої виділяється кисень.

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Під час прання він бореться з різними забруднюваннями, а бульбашки кисню допомагають розщеплювати бруд, боротися з мікробами й неприємними запахами. Кисневий порошок є безпечним, оскільки не виділяє небезпечних токсичних речовин.



Кисневий порошок добре бореться з плямами / Фото Pexels

Як користуватися кисневим порошком для прання

Порошок добре видаляє плями органічного походження. Їжу чи напої з одягу цей засіб прибере швидко. Окрім того, він здатен прибрати плями від трави, поту та бруду.

У 5 літрах води треба розчинити 1 столову ложку порошку та занурити одяг на годину для відмокання. Якщо плями дуже стійкі, тоді можна залишити на ніч. Також господині кажуть, що можна подвоїти порцію засобу, якщо ви впевнені в тому, що пляма стара та не підлягає швидкому виведенню.

За допомогою кисневого відбілювача можна висвітлити білизну. Варто лише до звичайного порошку під час прання додати столову ложку засобу.

Однак будьте обережними, оскільки кисневий порошок не підходить для прання делікатних тканин, наприклад, таких як шовк або шерсть.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Що можна мити кисневим порошком

Засіб чудово підходить для очищення поверхонь предметів з різних матеріалів – від дерева до пластику. Можете ним дезінфікувати та чистити сміттєві кошики, туалетні лотки для домашніх тварин та мити кухонні прилади.