Как долго хранятся фрукты без холодильника: следует знать всем

Многие украинцы уже столкнулись с отключением электроэнергии и начали беспокоиться о продуктах, которые стоят в холодильнике определенное время с выключенным питанием. Летом мы часто покупаем и потребляем фрукты, поэтому советуем узнать, сколько времени их можно держать не в холодильнике.

Не все фрукты нуждаются в низкой температуре, пишут Porady 24. Так, многие люди советуют держать яблоки или бананы в холодильнике, чтобы они дольше сохраняли свежесть и не портились. Впрочем, не все фрукты нуждаются в холодильнике, некоторые даже лучше переносят тепло.

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Как долго хранятся фрукты без холодильника

Яблоки могут храниться довольно длительное время без холодильника, авокадо – не более, чем 4 – 7 дней. Малый срок времени хранятся бананы – всего лишь 2 – 5 дней.

Оптимальный период для хранения яблок в холодильнике – 5 недель, бананов – 7 дней, цитрусовых – 3 недели, виноград, персик и груша – 5 дней. Ягоды надо держать в холодильнике не более 3 дней.



Яблоки могут длительное время быть без холода / Фото Pexels

Но в целом по фруктам переживать не стоит, поскольку их вполне можно держать без холодильника. Просто во время выключения света переставьте их в темное и холодное место. Между тем не забывайте, что фрукты и даже другие продукты могут стоять в холодильнике еще в течение 4 часов после выключения света, поскольку за это время холод все еще будет держаться.

Если на улице очень жарко, а вы переживаете, чтобы все не испортилось, тогда попробуйте сварить компот, сделать джем или добавить в выпечку.

Храните в погребе

К примеру, на постоянной основе яблоки, груши, сливы или другие фрукты можно хранить в погребе. Это темное и холодное место всегда использовали наши дедушки и бабушки. В подвале поддерживается постоянная температура, поэтому фрукты будут оставаться свежими как можно дольше.

Храните в колодце

Еще один нетрадиционный, но действенный метод – колодец. Фрукты можно поместить в ведро и опустить вниз, предварительно плотно завязав в пакете, чтобы защитить от воздействия воды.