Когда вы выбираете продукты, нужно обязательно обратить внимание не только на их качество, но и на срок годности и то, сможете ли вы приготовить блюда из них, если внезапно исчезнет свет. Советы 24 подобрали перечень продуктов, которые будут очень полезными.

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Консервы

Консервы всегда будут удачным выбором, ведь они не требуют дополнительного приготовления, а также для их хранения вам не понадобится холодильник. Убедитесь, что вы положили консервированные продукты в прохладном, сухом месте, чтобы свести к минимуму их порчу.

В магазине можно выбрать консервированную рыбу, мясо, а также овощи и фрукты.

Сухие продукты

В эту категорию продуктов входят, прежде всего, крупы. Если у вас дома газовая, а не электрическая плита, тогда приготовить кашу не станет проблемой. Вы можете выбрать такие крупы:

гречка;

рис;

пшеничная крупа;

горох.

Также подойдут для длительного хранения и макаронные изделия, горох и фасоль.



Крупы нужно хранить дома / Фото Pexels

Молоко

Обычное молоко может достаточно быстро испортиться, если свет выключат, поэтому запасаться им чрезмерно просто нет смысла. Но вместо этого вы можете найти альтернативу и купить в магазине сухое или сгущенное молоко, которые могут лежать у вас на полках месяцами.

Комплекты супов и каш

Сухие супы и каши быстрого приготовления также могут стать важной частью вашей продуктовой кладовой. Особенно удобно готовить такие блюда, когда нет доступа к большому количеству бытовой техники из-за отключения света.

Орехи и сухофрукты

Эти продукты также могут храниться без холодильника и они не испортятся в течение очень длительного времени. Также вы можете положить в свою полку сухарики и хлебцы.