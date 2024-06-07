Когда вы выбираете продукты, нужно обязательно обратить внимание не только на их качество, но и на срок годности и то, сможете ли вы приготовить блюда из них, если внезапно исчезнет свет. Советы 24 подобрали перечень продуктов, которые будут очень полезными.
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Консервы
Консервы всегда будут удачным выбором, ведь они не требуют дополнительного приготовления, а также для их хранения вам не понадобится холодильник. Убедитесь, что вы положили консервированные продукты в прохладном, сухом месте, чтобы свести к минимуму их порчу.
В магазине можно выбрать консервированную рыбу, мясо, а также овощи и фрукты.
Сухие продукты
В эту категорию продуктов входят, прежде всего, крупы. Если у вас дома газовая, а не электрическая плита, тогда приготовить кашу не станет проблемой. Вы можете выбрать такие крупы:
- гречка;
- рис;
- пшеничная крупа;
- горох.
Также подойдут для длительного хранения и макаронные изделия, горох и фасоль.
Крупы нужно хранить дома / Фото Pexels
Молоко
Обычное молоко может достаточно быстро испортиться, если свет выключат, поэтому запасаться им чрезмерно просто нет смысла. Но вместо этого вы можете найти альтернативу и купить в магазине сухое или сгущенное молоко, которые могут лежать у вас на полках месяцами.
Комплекты супов и каш
Сухие супы и каши быстрого приготовления также могут стать важной частью вашей продуктовой кладовой. Особенно удобно готовить такие блюда, когда нет доступа к большому количеству бытовой техники из-за отключения света.
Орехи и сухофрукты
Эти продукты также могут храниться без холодильника и они не испортятся в течение очень длительного времени. Также вы можете положить в свою полку сухарики и хлебцы.