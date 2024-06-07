Лучше всего сажать лаванду не из семян, а саженцев. Узколистную или английскую лаванду можно выращивать в открытом грунте. Выбирайте хорошо освещенные и защищенные от ветра территории.

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Основные правила выращивания лаванды

Перед посадкой грядку или клумбу надо перекопать. Обратите внимание на то, что кислую почву лаванда не любит. Раскислить почву можно с помощью доломитовой муки или извести.

Чтобы посадить лаванду – выкопайте отдельные лунки. Кусты лаванды высокорослых сортов сажайте в яму глубиной до 40 сантиметров. Заглубление корневой шейки не должно превышать 5 сантиметров. Между растениями должно быть свободное место, поскольку они сильно разрастаются. К примеру, для высокорослых сортов – от 80 сантиметров до 1 метра, для средних – 50 сантиметров, для низкорослых – до 40 сантиметров. После посадки землю вокруг растения надо прижимать.



Основные правила посадки и ухода за лавандой / Фото Pexels

Как ухаживать за лавандой

В летнее время лаванду надо несколько раз пропалывать, а после этого аккуратно рыхлить землю, чтобы на поверхности не было затвердевшей корки. Лаванде нравится влажная почва, а частые поливы могут привести к выпреванию корней. Садоводы советуют поливать раз в 10 – 14 дней в зависимости от погодных условий.