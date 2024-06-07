Найкраще садити лаванду не з насіння, а саджанців. Вузьколисту чи англійську лаванду можна вирощувати у відкритому ґрунті. Обирайте добре освітлені та захищені від вітру території.

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Основні правила вирощування лаванди

Перед посадкою грядку чи клумбу треба перекопати. Зверніть увагу на те, що кислий ґрунт лаванда не любить. Розкислити ґрунт можна за допомогою доломітового борошна чи вапна.

Щоб посадити лаванду – викопайте окремі лунки. Кущі лаванди високорослих сортів саджайте в яму глибиною до 40 сантиметрів. Заглиблення кореневої шийки не має перевищувати 5 сантиметрів. Між рослинами має бути вільне місце, оскільки вони сильно розростаються. До прикладу, для високорослих сортів – від 80 сантиметрів до 1 метра, для середніх – 50 сантиметрів, для низькорослих – до 40 сантиметрів. Після посадки землю довкола рослини треба притискати.



Основні правила посадки та догляду за лавандою / Фото Pexels

Як доглядати за лавандою

У літню пору лаванду треба кілька разів прополювати, а після цього акуратно розпушувати землю, щоб на поверхні не було затверділої кірки. Лаванді подобається вологий ґрунт, а часті поливи можуть призвести до випрівання коренів. Садівники радять поливати раз на 10 – 14 днів залежно від погодних умов.