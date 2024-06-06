Це можна робити влітку, оскільки обрізка в цей час вплине на плодоношення і стан лози. Завдяки обрізанню на рослині виросте більше бруньок та гілок. А от якщо не обрізати виноград, то через кілька років чагарник може виродитися, а ягоди будуть вже не такими великими й смачними.

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Чому влітку обрізають виноград

Обрізання значно впливає на врожайність та й загалом добре впливає на якість винограду. Після обрізання лози винограду отримують більше світла та повітря, тож завдяки цьому зміцнюється їхній імунітет. Рослина перестає хворіти та рівномірно розподіляє соки.

Чи можна обрізати виноград в період плодоношення

Фахівці радять обрізати виноград від червня аж до вересня. Обрізати його необхідно в період плодоношення. Це дозволить гронам винограду мати більший доступ до світла й повітря, відповідно – ягоди стануть солодшими та швидше дозріють.



Виноград треба підрізати влітку / Фото Pexels

Як доглядати за виноградом влітку

Вам потрібно мати гострі садові ножиці, секатор чи спеціальні пилки для винограду. Тупе лезо здатне травмувати виноград, тому інструмент варто заточити.

Після появи перших бруньок на лозі видаляють три нижні пагони, а також всі слабкі і хворі бруньки. Впродовж всього липня проводять пасинкування – обрізають пасинки винограду. Так називають молоді зелені бічні пагони, які ростуть з пазушних бруньок. Видаляти треба до двох нижніх листків. Молоді пасинки теж треба підрізати.

Вже в період плодоношення обрізають суцвіття. На перший рік на всьому чагарнику залишають не більше 10 найсильніших суцвіть, на другий – не більше 20, на третій – не більше 30. На кожній плодовій гілці має рости не більше двох грон - тоді виноград зможе рівномірно розподілити сили на дозрівання ягід.

Проріджувати листя треба у липні та серпні, щоб забезпечити доступ світла до ягід. Для цього обрізають листя та відкидають тінь до грона. У серпні також проводиться чеканка. Це процедура для рослин, які досягнули висоти 2 метри й вище. Пусті та непотрібні пагони вкорочують наполовину, а пагони, які плодоносять обрізають на 30 сантиметрів.

А ще місця зрізів садівники радять обробляти садовим варом чи розчином мідного купоросу, щоб прискорити загоєння ран та не занести інфекцію.