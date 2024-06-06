Это можно делать летом, поскольку обрезка в это время повлияет на плодоношение и состояние лозы. Благодаря обрезке на растении вырастет больше почек и ветвей. А вот если не обрезать виноград, то через несколько лет кустарник может выродиться, а ягоды будут уже не такими большими и вкусными.

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Почему летом обрезают виноград летом

Обрезка значительно влияет на урожайность и в целом хорошо влияет на качество винограда. После обрезки лозы винограда получают больше света и воздуха, поэтому благодаря этому укрепляется их иммунитет. Растение перестает болеть и равномерно распределяет соки.

Можно ли обрезать виноград в период плодоношения

Специалисты советуют обрезать виноград с июня вплоть до сентября. Обрезать его необходимо в период плодоношения. Это позволит гроздьям винограда иметь больший доступ к свету и воздуху, соответственно – ягоды станут слаще и быстрее созреют.



Виноград надо подрезать летом / Фото Pexels

Как ухаживать за виноградом летом

Вам нужно иметь острые садовые ножницы, секатор или специальные пилы для винограда. Тупое лезвие способно травмировать виноград, поэтому инструмент стоит заточить.

После появления первых почек на лозе удаляют три нижних побега, а также все слабые и больные почки. В течение всего июля проводят пасынкование – обрезают пасынки винограда. Так называют молодые зеленые боковые побеги, которые растут из пазушных почек. Удалять надо до двух нижних листьев. Молодые пасынки тоже надо подрезать.

Уже в период плодоношения обрезают соцветия. На первый год на всем кустарнике оставляют не более 10 самых сильных соцветий, на второй – не более 20, на третий – не более 30. На каждой плодовой ветке должно расти не более двух гроздей - тогда виноград сможет равномерно распределить силы на созревание ягод.

Прореживать листья надо в июле и августе, чтобы обеспечить доступ света к ягодам. Для этого обрезают листья и отбрасывают тень к грозди. В августе также проводится чеканка. Это процедура для растений, которые достигли высоты 2 метра и выше. Пустые и ненужные побеги укорачивают наполовину, а побеги, которые плодоносят обрезают на 30 сантиметров.

А еще места срезов садоводы советуют обрабатывать садовым варом или раствором медного купороса, чтобы ускорить заживление ран и не занести инфекцию.