Те люди, которые имеют домашних животных, уже знают, каких продуктов стоит избегать, но знаете ли вы, что некоторые растения в саду также могут представлять опасность? Более того, некоторые из них опасны и для людей.

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Ревень

Листья ревеня, оказывается, токсичны для людей и собак. Поэтому если вы выращиваете ревень у себя на огороде, тогда убедитесь, что вы держите листья в недоступном для ваших животных месте.

Наперстянка

Возможно, в вашем саду уже есть это растение, ведь это очень популярный цветок. А все же в этом растении есть достаточно много веществ, которые могут влиять на работу сердца домашних любимцев.

Несмотря на то, что количество отравлений наперстянкой совсем небольшая, стоит все же быть осмотрительными рядом с этим растением.

Гигантский борщевик

Вот это растение будет представлять угрозу, даже если вы просто вступите с ним в контакт. Несмотря на то, что это ядовитое растение относится к семейству моркови, оно может вызвать волдыри и ожоги, если вы попадете под его влияние.

Нарцисс

Да, даже этот популярный и на первый взгляд безобидный цветок может быть достаточно опасным и вызвать рвоту и судороги у вашей собаки. Поэтому убедитесь, что ваши домашние любимцы не смогут добраться и луковиц, и листьев растения.



Нарциссы имеют токсичные части / Фото Pexels

Ландыш

Несмотря на то, что ландыши имеют невероятный запах, также в них есть и токсичная часть, которая может вызвать у домашнего любимца головокружение и рвоту. Кроме того, она также может привести и к раздражающей сыпи.