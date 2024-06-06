Ті люди, які мають домашніх тварин, вже знають, яких продуктів варто уникати, але чи знаєте ви, що деякі рослини в саду також можуть становити небезпеку? Ба більше, деякі з них небезпечні і для людей.

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Ревінь

Листя ревеню, виявляється, токсичне для людей та собак. Тож якщо ви вирощуєте ревінь у себе на городі, тоді переконайтеся, що ви тримаєте листя у недоступному для ваших тварин місці.

Наперстянка

Можливо, у вашому садку вже є ця рослина, адже це дуже популярна квітка. А все ж таки у цій рослині є досить багато речовин, які можуть впливати на роботу серця домашніх улюбленців.

Попри те, що кількість отруєнь наперстянкою зовсім невелика, варто все ж бути обачними поряд із цією рослиною.

Гігантський борщівник

Ось ця рослина становитиме загрозу, навіть якщо ви просто вступите із нею в контакт. Попри те, що ця отруйна рослина належить до сімейства моркви, вона може викликати пухирі та опіки, якщо ви потрапите під її вплив.

Нарцис

Так, навіть ця популярна і на перший погляд невинна квітка може бути досить небезпечною і викликати блювоту та судоми у вашого собаки. Тож переконайтеся, що ваші домашні улюбленці не зможуть дістатися і цибулин, і листя рослини.



Нарциси мають токсичні частини / Фото Pexels

Конвалія

Попри те, що конвалії мають неймовірний запах, також в них є і токсична частина, яка може викликати у домашнього улюбленця запаморочення та блювоту. Окрім того, вона також може призвести і до подразнювального висипання.