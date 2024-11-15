Как сделать домашний смягчитель для белья: после него забудете о магазинном средстве

Хозяйки часто используют смягчители для белья, впрочем первенство занимают магазинные средства, поскольку они удобны в использовании. Но часто на такие средства у людей может быть аллергия, поэтому некоторые советуют самостоятельно сделать домашний смягчитель, который не будет ничем хуже магазинного.

Это средство является простым в приготовлении и поможет сделать белье мягким, без использования химических средств, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу dropintowellness.

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Как сделать смягчитель для белья

Даже специальные средства способны оставаться на ткани после ополаскивания. Это может привести к раздражению кожи и аллергическим реакциям. Чтобы этого не случилось, вам нужно воспользоваться всего несколькими копеечными ингредиентами.

Вам понадобится 2 стакана пищевой соды, 1 стакан английской соли и 20 капель эфирного масла для аромата. Это может быть запах лимона, лаванды или чего-либо другого на ваш выбор. Все это надо перемешать в стеклянной банке так, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Для каждой стирки нужно добавлять 2 столовые ложки этой смеси вместе со стиральным порошком. Пищевая сода отбеливает белье и хорошо удаляет плохие запахи. Английская соль прекрасно смягчает ткань и придает ей приятную текстуру, а эфирные масла освежают и наполняют ткань приятным запахом.

Простой способ сделать смягчитель: смотрите видео

Основная функция смягчителя - сделать ткани приятными на ощупь, уменьшая их жесткость после стирки. Это особенно полезно для махровых полотенец, постельного белья и одежды из натуральных материалов. Именно поэтому домашнее средство поможет сохранить цвет, защитить волокна от выпирания и сохранить замечательный аромат.