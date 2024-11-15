Як зробити домашній пом'якшувач для білизни: після нього забудете про магазинний засіб

Господині часто використовують пом’якшувачі для білизни, втім першість посідають магазинні засоби, оскільки вони зручні у використанні. Та часто на такі засоби в людей може бути алергія, тому дехто радить самостійно зробити домашній пом’якшувач, який не буде нічим гіршим за магазинний.

Цей засіб є простим в приготуванні й допоможе зробити білизну м’якою, без використання хімічних засобів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку dropintowellness.

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Як зробити пом'якшувач для білизни

Навіть спеціальні засоби здатні залишатися на тканині після ополіскування. Це може призвести до подразнення шкіри й алергічних реакцій. Щоб цього не трапилося, вам потрібно скористатися лише кількома копійчаними інгредієнтами.

Вам знадобиться 2 склянки харчової соди, 1 склянку англійської солі й 20 крапель ефірної олії для аромату. Це може бути запах лимону, лаванди чи будь-чого іншого на ваш вибір. Все це треба перемішати у скляній банці так, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Для кожного прання потрібно додавати 2 столові ложки цієї суміші разом з пральним порошком. Харчова сода відбілює білизну й добре видаляє погані запахи. Англійська сіль чудово пом’якшує тканину й надає їй приємної текстури, а ефірні олії освіжають й наповнюють тканину приємним запахом.

Простий спосіб зробити пом'якшувач: дивіться відео

Основна функція пом'якшувача — зробити тканини приємними на дотик, зменшуючи їх жорсткість після прання. Це особливо корисно для махрових рушників, постільної білизни та одягу з натуральних матеріалів. Саме тому домашній засіб допоможе зберегти колір, захистити волокна від випирання й зберегти чудовий аромат.