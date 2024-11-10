Ви могли про це й не підозрювати, проте існує неймовірно простий спосіб полагодити блискавку на куртці за лічені хвилини, повідомляє 24 Канал. Але для цього потрібно знати кілька різних лайфхаків.

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Як полагодити блискавку на куртці

Якщо блискавка почала погано працювати чи не застібається взагалі, це не привід панікувати та бігти на пошуки нової куртки. Насправді розібратися з відірваним чи пошкодженим штифтом можна досить легко.

Наприклад, якщо штифт відірвався, його можна відновити самостійно. Для цього потрібно всього кілька речей:

тонка трубочка для напоїв;

ножиці;

запальничка.

Для початку потрібно відрізати приблизно сантиметр трубочки – цього буде достатньо для того, аби замінити втрачену частину блискавки. Один край потрібно нагріти за допомогою запальнички, і коли край почне плавитися, притисніть його, аби імітувати потовщення на реальному штифті.

Після цього трубочку потрібно прикріпити до блискавки та посунути її на місце відірваного штифта. Якщо вона не тримається досить добре, можна використати кілька крапель клею.



Блискавку можна легко відремонтувати / Фото Pexels

Якщо ж виникають проблеми із обмежувачем на блискавці, то найкраще його можна замінити за допомогою ниток. Перш за все, потрібно обернути нитку навколо краю блискавки кілька разів, аби закріпити щільним вузлом – цей метод підійде для легких курток.

Інша поширена проблема, з якою стикається чимало людей – випадання собачки, чи бігунка з блискавки. І навіть у такому випадку замінювати її необов'язково, достатньо буде тільки простого ремонту. Для цього потрібно акуратно розширити один бік собачки та вставити в нього блискавку.

Після цього злегка притисніть бігунок пласкогубцями, а в місці, де починається застібка, зробіть кілька акуратних стібків, аби зафіксувати бігунок та не допустити повторного зіскакування.

Для того, щоб блискавка працювала краще, її можна змастити – тоді можна буде забути про проблему затирання та заїдання. Для цього найкраще використовувати звичайну свічку з парафіну чи будь-яке мило. Пройдіться по задній стороні блискавки, а після цього відразу ж побачите результат.