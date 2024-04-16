Пасха будет свежей целую неделю: лучшие лайфхаки для хозяек

Пасха для украинцев – один из самых религиозных праздников в году. Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 5 мая. Основным символом этого праздника является пасха, поэтому рассказываем, что нужно сделать, чтобы она как можно дольше оставалась свежей.

Пасха выпечка может долго храниться свежей и вкусной, если знать одну незначительную хитрость. Хозяйки часто выпекают много куличей, чтобы поставить в корзины, однако впоследствии они черствеют. Чтобы этого не произошло, стоит лишь воспользоваться одним секретом.

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Кулинары говорят, что если добавить в тесто много молока, то пасха будет храниться свежей гораздо дольше. Чтобы она не черствела, сразу после того, как испечется и остынет, ее надо завернуть в белую бумагу или чистую салфетку. Таким образом она будет дольше сохранять свежесть.

А еще пасхальную выпечку можно упаковать в целлофановый пакет или специальную бумажную форму. Они также помогут пасхе сохраняться свежей дольше.



Советы, которые помогут сохранять пасху свежей / Фото Pexels

Свежесть куличу может обеспечить один интересный способ. В емкость с выпечкой поставьте кусок картофеля или яблока или насыпьте небольшое количество каменной соли.

Если же пасха зачерствеет, то ее можно освежить. Сначала замочите в воде, тогда заверните в чистую салфетку и поставьте в кастрюлю. Накройте крышкой и поставьте в разогретую духовку на 10 минут. Такой секрет позволит вам снова получить свежий кулич.