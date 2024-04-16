Паска буде свіжою цілий тиждень: найкращі лайфхаки для господинь

Великдень для українців – одне з найрелігійніших свят у році. Християни східного обряду святкуватимуть Великдень 5 травня. Основним символом цього свята є паска, тому розповідаємо, що треба зробити, щоб вона якомога довше залишалася свіжою.

Великодня випічка може довго зберігатися свіжою та смачною, якщо знати одну незначну хитрість. Господині часто випікають багато пасок, щоб поставити в кошики, однак згодом вони черствіють. Щоб цього не сталося, варто лише скористатися одним секретом.

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Кулінари кажуть, що якщо додати в тісто багато молока, то паска буде зберігатися свіжою набагато довше. Щоб вона не черствіла, одразу після того, як спечеться і остигне, її треба загорнути в білий папір чи чисту серветку. Таким чином вона буде довше зберігати свіжість.

А ще великодню випічку можна упакувати в целофановий пакет чи спеціальну паперову форму. Вони також допоможуть пасці зберігатися свіжою довше.



Поради, які допоможуть зберігати паску свіжою / Фото Pexels

Свіжість пасці може забезпечити один цікавий спосіб. У ємність з випічкою поставте шматок картоплі чи яблука чи насипте невелику кількість кам’яної солі.

Якщо ж паска зачерствіє, то її можна освіжити. Спочатку замочіть у воді, тоді загорніть у чисту серветку та поставте в каструлю. Накрийте кришкою та поставте у розігріту духовку на 10 хвилин. Такий секрет дозволить вам знову отримати свіжу паску.