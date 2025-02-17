Сортов картофеля в Украине очень много, пишет 24 Канал. Огородники определили несколько лучших из них, которые уже считаются популярными. Если вы уже начинаете готовиться к посевному сезону, поэтому делимся сортами картофеля, которые являются достаточно вкусными и дают высокий урожай.

Читайте также Ароматные и невероятно вкусные: лучшие сорта помидоров для огорода

Розара

Только один куст этого картофеля дает около 20 клубней. Картофель хорошо варится, имеет превосходный вкус, а плоды родятся все одинаковые и не боятся холода или засухи.

Щедрик

Этот сорт любят благодаря тому, что он постоянно дает большой урожай. Картофель можно высаживать на одинаковом участке много лет подряд. Клубни вырастают одинаковыми, хорошо варятся и текстурой идеально подходят для приготовления картофельного пюре.

Рудольф

Сорт является крахмалистым и хорошо разваривается. Плоды с розовой кожурой вырастают крупными и гладкими. Сорт получил популярность благодаря высокой урожайности.



Лучшие сорта картофеля для посадки / Фото Pexels

Славянка

Сорт отличается кожурой с красным оттенком и кремовой мякотью. Клубни устойчивы к болезням и прекрасно хранятся, а во время приготовления не развариваются. Важно лишь сажать клубни в плодородной почве, чтобы получить хороший урожай.

Беллароза

Украинцы очень любят этот сорт, поэтому он является одним из самых любимых. Клубни имеют высокую урожайность, являются вкусными и рождаются достаточно большими и одинаковыми по размеру.

Пикассо

Сорт имеет хорошую урожайность, поскольку с одного куста вырастает более 12 клубней. Плоды все имеют средний размер и очень вкусные.

Гранада

Картофель устойчив к холоду, засухе и имеет высокую урожайность даже на неплодородной почве. Клубни имеют тонкую кожуру, устойчивы к болезням и содержат малое количество крахмала.