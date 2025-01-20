Лайхфаки из интернета, которые могут уничтожить одежду: лучше их не повторять

В сети можно встретить множество интересных хитростей, которые должны облегчить хозяйке жизнь, среди них есть немало лайфхаков, касающихся одежды. Некоторые из них являются вредными, поскольку могут привести к потере цвета или повреждения ткани.

Определенные советы стали настолько популярными, что уже стали хитами в тиктоке и собрали множество просмотров, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Чтобы не испортить свои вещи, не повторяйте несколько лайфхаков, поскольку они не являются полезными.

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Замачивание вещей в горячей воде с содой

Многие люди думают, что такое замачивание – это настоящее спасение для очистки белья, но это далеко не так, поскольку такое действие может быть вредным для тканей. Горячая вода может повредить и ослабить волокна и привести к усадке. Сода же создает щелочные условия, которые приводят к потере цвета.

Чтобы очистить одежду, стоит пользоваться теплой водой, чтобы сохранить структуру и цвет ткани.

Изготовление собственных порошков

В сети есть немало материалов, которые призывают заменить профессиональное моющее средство на самодельное. Впрочем, минусов такое средство имеет достаточно. Оно не является эффективным, поскольку может оставить одежду недостаточно выстиранной и не убрать плохой запах от пота или чего-то другого, что накопилось на ткани.

Лучше все же покупать стиральные порошки от надежных брендов. Они действительно действенные и обеспечат эффективную стирку и удаление пятен с одежды.



Не стоит использовать собственные порошки для стирки / Фото Pexels

Смешивание различных стиральных порошков

Еще один миф касается смешивания нескольких видов порошков, которые якобы должны были улучшить эффективность от стирки. На самом деле, смешивания двух разных порошков может привести к химическим реакциям и снижению эффективности.

Лучше пользоваться тем стиральным порошком, который соответствует вашим потребностям. Если хочется достичь дополнительного очищающего действия, то вполне достаточно будет предварительно замочить одежду перед стиркой.

Добавление уксуса

Уксус считается универсальным средством для чистки многих вещей, но использование его на одежде может быть неуместным. Магазинный уксус имеет низкую концентрацию, поэтому нейтрализуется после контакта с водой, а очищающая сила сводится к минимуму.

Вместо этого лучше использовать специальные средства для выведения запахов. Они будут работать как шампунь для одежды, устраняя плохие запахи и делая одежду мягче и свежее.