Каждый, кто хоть раз проливал вино на диван, знает, что это настоящий кошмар для уборки. Впрочем, не стоит примиряться с ярким пятном на мебели – существует простой и надежный способ от него избавиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Как почистить диван от вина?

Первое, что нужно сделать – это определить материал, из которого изготовлен ваш диван. Всегда проверяйте этикетку на мебели, чтобы узнать инструкции по чистке. Используйте соответствующие методы, чтобы не ухудшить ситуацию. Способ удаления пятна также будет зависеть от того, насколько устойчивой или глубокой является загрязнение.

Первый способ очистки очень простой – для него нужно использовать соль и газированную воду. Сначала осторожно промокните пятно чистой тканью из микрофибры, чтобы удалить как можно больше влаги. Впрочем, не трите – это только распространит пятно и протолкнет его глубже в ткань.



Диван можно быстро очистить от вина / Фото Pexels

Посыпьте пятно солью, чтобы вино впиталось, и оставьте так на несколько минут. Сбрызните пятно газированной водой, а потом промокните чистой белой тканью. Шаг нужно повторять, пока пятно не исчезнет.

Также вы можете изготовить домашнее средство для удаления пятен из пищевой соды, моющего средства и уксуса. Для этого нужно смешать по столовой ложке уксуса и моющего средства в стакане холодной воды.

Смесь распылите на пятно на диване, а потом осторожно промокните салфеткой из микрофибры. Посыпьте содой влажное пятно и дайте ей постоять примерно 15 минут, чтобы средство впитало влагу. Когда же сода высохнет, ее нужно осторожно счистить щеткой.

Кстати, из соды и воды можно приготовить пасту, которая также является популярным методом очистки.