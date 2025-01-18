Конечно, ни одно растение не может вырасти без света вообще в течение длительного времени. А впрочем, немало растений могут процветать в условиях очень слабого освещения или искусственного света, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Филодендрон

Филодендрон – это то растение, которое может прекрасно расти даже в комнате, где совсем нет окон, ведь он не требует много света. Вы можете выбрать растение той формы и размера, что подходит именно вам.

Растение может виться вверх или расти вниз – зависимости от того, как вы его разместите в комнате. Или же можно выбрать сорт, который не вырастает большим. Впрочем, будьте осмотрительны, ведь филодендроны являются токсичными для комнатных животных.

Змеиное растение

Несомненно, змеиные растения привлекают внимание в любой комнате, но кроме необычного вида, они могут похвастаться еще одним привлекательным свойством – они прекрасно растут без большого количества света.

Пространство без окон также вовсе не означает, что растения не будут получать свет вообще. В большинстве жилых комнат или офисов достаточно долго включено верхнее освещение.

Потос

Потос – это очень популярное сейчас быстрорастущее растение, имеющее глянцевые листья удивительной сердцевидной формы. Они легко адаптируются к слабому освещению, жидкого полива и могут расти без внесения удобрений годами.



Потос может расти в темноте / Фото Pexels

Кроме того, что эти растения не требуют много ухода, они могут изрядно украсить комнату. Растение имеет длинные стебли, которые можно подвесить с помощью настенных крючков.

Лилия мира

Это растение любит слабое освещение. Многие лилии мира могут прекрасно расти только при искусственном освещении в офисе. Вы будете удивлены, когда поймете, насколько выносливыми на самом деле являются эти растения, когда это нужно – особенно, если вы возьмете небольшое растение, и оно достигнет зрелости уже в условиях слабого освещения.

Но с ними также стоит быть внимательными, ведь они являются достаточно токсичными для домашних животных.