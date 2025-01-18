Звісно, жодна рослина не може вирости без світла взагалі протягом тривалого часу. А втім, чимало рослин можуть процвітати в умовах дуже слабкого освітлення чи штучного світла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Філодендрон

Філодендрон – це та рослина, яка може чудово рости навіть у кімнаті, де зовсім немає вікон, адже він не потребує багато світла. Ви можете обрати рослину тієї форми та розміру, що підходить саме вам.

Рослина може витися вгору чи рости вниз – залежно від того, як ви її розмістите в кімнаті. Або ж можна обрати сорт, який не виростає великим. Втім, будьте обачні, адже філодендрони є токсичними для кімнатних тварин.

Зміїна рослина

Безсумнівно, зміїні рослини привертають увагу у будь-якій кімнаті, але окрім незвичного вигляду, вони можуть похвалитися ще однією привабливою властивістю – вони чудово ростуть без великої кількості світла.

Простір без вікон також зовсім не означає, що рослини не отримуватимуть світло взагалі. У більшості житлових кімнат чи офісів досить довго ввімкнене верхнє освітлення.

Потос

Потос – це дуже популярна зараз швидкозростаюча рослина, що має глянцеве листя дивовижної серцеподібної форми. Вони легко адаптуються до слабкого освітлення, рідкого поливу та можуть рости без внесення добрив роками.



Потос може рости у темряві / Фото Pexels

Окрім того, що ці рослини не потребують багато догляду, вони можуть неабияк прикрасити кімнату. Рослина має довгі стебла, які можна підвісити за допомогою настінних гачків.

Лілія миру

Ця рослина полюбляє слабке освітлення. Чимало лілій миру можуть чудово рости тільки за штучного освітлення в офісі. Ви будете здивовані, коли зрозумієте, наскільки витривалими насправді є ці рослини, коли це потрібно – особливо, якщо ви візьмете невелику рослину, і вона досягне зрілості вже в умовах слабкого освітлення.

Та з ними також варто бути уважними, адже вони є досить токсичними для домашніх тварин.