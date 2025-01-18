Якщо ви не можете пригадати, коли востаннє ви чистили свій гребінець, цілком ймовірно, вже давно настав час це зробити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Але як саме це робити та навіщо?

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Чи потрібно взагалі чистити гребінці?

Коротка відповідь проста – так, чистити гребінці потрібно обов'язково, а в деяких випадках тривалого використання і взагалі краще їх просто замінити. Це стосується усіх типів гребінців, виготовлених в тому числі зі щетини, пластику, металу, рослинних волокон та інших матеріалів.

Хоча зазвичай гребінці – це предмети індивідуального користування, це зовсім не означає, що їх не потрібно чистити. Адже щітка торкається не тільки волосся, але й шкіри голови та продуктів, нанесених на неї.

Якщо гребінець не мити, тоді бруд, жир, накопичення продуктів та навіть різні бактерії почнуть накопичуватися на ньому, і все це згодом повернеться на ваше щойно вимите волосся.

З часом це почне обтяжувати ваші пасма, робити шкіру голови жирною та навіть викликати подразнення чи лупу. А ось регулярне чищення гребінця допоможе зберегти його гігієнічність та гарантуватиме, що ваше волосся буде не тільки гладким, але й здоровим та свіжим.



Щітку потрібно якісно чистити / Фото Pexels

Як часто потрібно чистити гребінець?

Хорошим правилом буде видаляти волосся з гребінця та чистити його принаймні раз на тиждень. Це можна робити водночас з чищенням пензлів для макіяжу, аби усе було зроблено одразу.

Втім, є кілька факторів, які можуть впливати на частоту чищення гребінця – наприклад, те, чи використовуєте ви засоби для укладки волосся, наскільки у вас жирне волосся та шкіра голови, чи часто ви користуєтеся щіткою та чи багато у вас випадає волосся.

Найкращий та найпростіший спосіб помити гребінець – це прибрати з нього усе зайве волосся, помістити його в гарячу мильну воду та залишити так на 10 – 15 хвилин. Краще використовувати натуральне, ніжне мило без запаху, що не залишає слідів.

Після цього щітку потрібно залишити на ніч на повітрі, аби вона просохла.