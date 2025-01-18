Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз вы чистили свою расческу, вполне вероятно, уже давно пора это сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но как именно это делать и зачем?

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Нужно ли вообще чистить расчески?

Короткий ответ прост – да, чистить расчески нужно обязательно, а в некоторых случаях длительного использования и вообще лучше их просто заменить. Это касается всех типов расчесок, изготовленных в том числе из щетины, пластика, металла, растительных волокон и других материалов.

Хотя обычно расчески – это предметы индивидуального пользования, это вовсе не означает, что их не нужно чистить. Ведь щетка касается не только волос, но и кожи головы и продуктов, нанесенных на нее.

Если расческу не мыть, тогда грязь, жир, накопления продуктов и даже различные бактерии начнут накапливаться на нем, и все это впоследствии вернется на ваши только что вымытые волосы.

Со временем это начнет утяжелять ваши пряди, делать кожу головы жирной и даже вызвать раздражение или перхоть. А вот регулярная чистка расчески поможет сохранить его гигиеничность и гарантировать, что ваши волосы будут не только гладкими, но и здоровыми и свежими.



Щетку нужно качественно чистить / Фото Pexels

Как часто нужно чистить расческу?

Хорошим правилом будет удалять волосы с расчески и чистить ее по крайней мере раз в неделю. Это можно делать одновременно с чисткой кистей для макияжа, чтобы все было сделано сразу.

Впрочем, есть несколько факторов, которые могут влиять на частоту чистки расчески – например, то, используете ли вы средства для укладки волос, насколько у вас жирные волосы и кожа головы, часто ли вы пользуетесь щеткой и много ли у вас выпадают волосы.

Лучший и самый простой способ помыть расческу – это убрать с нее все лишние волосы, поместить ее в горячую мыльную воду и оставить так на 10 – 15 минут. Лучше использовать натуральное, нежное мыло без запаха, не оставляющее следов.

После этого щетку нужно оставить на ночь на воздухе, чтобы она просохла.