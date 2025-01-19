Кожен, хто хоч раз проливав вино на диван, знає, що це справжній кошмар для прибирання. Втім, не варто примирятися з яскравою плямою на меблях – існує простий та надійний спосіб її позбутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як почистити диван від вина?

Перше, що потрібно зробити – це визначити матеріал, з якого виготовлений ваш диван. Завжди перевіряйте етикетку на меблях, аби дізнатися інструкції щодо чищення. Використовуйте відповідні методи, аби не погіршити ситуацію. Спосіб видалення плями також буде залежати від того, наскільки стійкою чи глибокою є забруднення.

Перший спосіб очищення дуже простий – для нього потрібно використати сіль та газовану воду. Спершу обережно промокніть пляму чистою тканиною з мікрофібри, аби видалити якомога більше вологи. Втім, не тріть – це тільки поширить пляму та проштовхне її глибше у тканину.



Диван можна швидко очистити від вина / Фото Pexels

Посипте пляму сіллю, аби вино ввібралося, і залиште так на кілька хвилин. Збризніть пляму газованою водою, а тоді промокніть чистою білою тканиною. Крок потрібно повторювати, аж поки пляма не зникне.

Також ви можете виготовити домашній засіб для видалення плям з харчової соди, мийного засобу та оцту. Для цього потрібно змішати по столовій ложці оцту та мийного засобу у склянці холодної води.

Суміш розпиліть на пляму на дивані, а тоді обережно промокніть серветкою з мікрофібри. Посипте содою вологу пляму та дайте їй постояти приблизно 15 хвилин, аби засіб ввібрав вологу. Коли ж сода висохне, її потрібно обережно зчистити щіткою.

До речі, з соди та води можна також приготувати пасту, яка також є популярним методом очищення.