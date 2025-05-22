Что нужно иметь для похода в горы: полный список вещей, которые понадобятся

Уже в начале лета многие путешественники отправляются в горы на отдых. Но для того, чтобы все прошло удачно и комфортно, нужно правильно подготовиться. Независимо от того, планируете ли вы поход в горы или просто кемпинг, вам придется взять с собой определенный набор вещей, без которых не обойтись ни одному туристу.

Иногда рюкзак не способен поместить все необходимое, а лишний вес только усложнит передвижение, пишет 24 Канал. Для того, чтобы не взять с собой лишних вещей, предлагаем посмотреть список того, что обязательно нужно с собой брать.

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Чтобы поход прошел легко и приятно, нужно правильно подготовиться к походу в горы. Составленный список снаряжения является важным, поэтому не забудьте ни о чем из перечня. Если идет много людей, то после разработки маршрута, стоит распределить нагрузку по определенным вещам – кто и что будет нести, а тогда начинать составлять рюкзак.

Что взять с собой в поход в горы

Для того, чтобы поместить все необходимое снаряжение, вам понадобится походный рюкзак на 50 литров. Для того, чтобы ночевка в горах была комфортной, рекомендуется купить или арендовать двухслойную палатку, состоящую из водонепроницаемого тента и легкого внутреннего слоя.

К слову! В горах есть много змей, поэтому встреча с некоторыми пресмыкающимися может быть опасной. Каких змей надо избегать на отдыхе – читайте в нашем материале.

Летом в горах очень холодно ночью, поэтому без спального мешка в палатке – не обойтись. Качественными являются спальные мешки с пуховыми наполнителями, которые имеют хорошую термоизоляцию.

Необходимым в походе является котелок. К нему надо обязательно еще взять газовый баллон и горелку. Не забудьте о спичках, зажигалку и сухой спирт. Кроме еды, можете еще прихватить сублимированную пищу.

Якісний рюкзак, намет, казанок та все інше не за всі гроші можна знайти на Prom. А з підпискою "Для своїх" доставка буде безкоштовна.

В поход нужно идти в удобной одежде, качественных трекинговых кроссовках и не забывайте о головном уборе – панаму или кепку. Также в горах вам понадобятся солнцезащитные очки и крем для лица и тела SPF.

Что положить в походный рюкзак

В случае, если на улице солнечная и теплая погода, в горах не обойтись без ветровки и дождевика. На горе сильный ветер, поэтому теплая ветровка является необходимостью, а дождевик убережет от дождя и промокания одежды.

Также нужно взять с собой сменные футболки или майки, свитшот, носки несколько пар и сменное белье. Кроме основных вещей, вам понадобится фонарик, термос, алюминиевая тарелка, кружка и столовые приборы (ложка, вилка и нож).



Список вещей, которые необходимо взять в отпуск / Фото Pexels

В горах точно понадобятся обычные салфетки, влажные, средства личной гигиены и аптечка. Возьмите с собой мусорный пакет, чтобы сбрасывать туда всевозможный мусор.

Еще в горы стоит взять с собой бутылку воды, перекусы в виде батончиков, орешки, фруктов или всевозможных снеков. К тому же не лишним будет power-bank, от которого вы сможете зарядить свой телефон.

Чтобы путешествие прошло удачным, тщательно выбирайте маршруты и идите только в знакомые места, которые часто посещают туристы. Самостоятельно ходить в горы опасно, поэтому выбирайте компанию, с которой сможете разделить приятные эмоции от пейзажей и получить невероятные впечатления.