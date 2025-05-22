Що треба мати для походу в гори: повний список речей, які знадобляться

Вже на початку літа чимало мандрівників відправляються в гори на відпочинок. Та для того, щоб все пройшло вдало й комфортно, потрібно правильно підготуватися. Незалежно від того, чи плануєте ви похід в гори, чи просто кемпінг, вам доведеться взяти з собою певний набір речей, без яких не обійтися жодному туристу.

Часом рюкзак не здатен помістити все необхідне, а зайва вага лише ускладнить пересування, пише 24 Канал. Для того, щоб не взяти з собою зайвих речей, пропонуємо переглянути список того, що обов’язково потрібно з собою брати.

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Щоб похід пройшов легко та приємно, потрібно правильно підготуватися до походу в гори. Складений список спорядження є важливим, тому не забудьте ні про що з переліку. Якщо йде багато людей, то після розроблення маршруту, варто розподілити навантаження щодо певних речей – хто та що буде нести, а тоді розпочинати складати рюкзак.

Що взяти із собою в похід у гори

Для того, щоб помістити все необхідне спорядження, вам знадобиться похідний рюкзак на 50 літрів. Для того, щоб ночівля в горах була комфортною, рекомендовано купити чи орендувати двошаровий намет, що складається з водонепроникного тенту й легкого внутрішнього шару.

До слова! У горах є багато змій, тому зустріч з деякими плазунами може бути небезпечною. Яких змій треба уникати на відпочинку – читайте в нашому матеріалі.

Влітку в горах дуже холодно вночі, тому без спального мішка в наметі – не обійтися. Якісними є спальні мішки з пуховими наповнювачами, які мають гарну термоізоляцію.

Необхідним в поході є казанок. До нього треба обов’язково ще взяти газовий балон і пальник. Не забудьте про сірники, запальничку та сухий спирт. Окрім їжі, можете ще прихопити сублімовану їжу.

Якісний рюкзак, намет, казанок та все інше не за всі гроші можна знайти на Prom. А з підпискою "Для своїх" доставка буде безкоштовна.

В похід потрібно йти в зручному одязі, якісних трекінгових кросівках й не забувайте про головний убір – панаму чи кепку. Також в горах вам знадобляться сонцезахисні окуляри й крем для обличчя та тіла SPF.

Що покласти в похідний рюкзак

У випадку, якщо надворі сонячна й тепла погода, в горах не обійтися без вітрівки й дощовика. На горі сильний вітер, тому тепла вітрівка є необхідністю, а дощовик вбереже від дощу й промокання одягу.

Також потрібно взяти з собою змінні футболки чи майки, світшот, шкарпетки кілька пар та змінну білизну. Окрім основних речей, вам знадобиться ліхтарик, термос, алюмінієва тарілка, кружка та столові прилади (ложка, виделка й ніж).



Список речей, які необхідно взяти у відпустку / Фото Pexels

У горах точно знадобляться звичайні серветки, вологі, засоби особистої гігієни та аптечка. Візьміть з собою сміттєвий пакет, щоб скидати туди всіляке сміття.

Ще в гори варто взяти з собою пляшку води, перекуси у вигляді батончиків, горішки, фруктів чи усіляких снеків. До того ж не зайвим буде powerbank, від якого ви зможете зарядити свій телефон.

Щоб подорож пройшла вдалою, ретельно обирайте маршрути та йдіть лише у знайомі місця, які часто відвідують туристи. Самостійно ходити в гори небезпечно, тому обирайте компанію, з якою зможете розділити приємні емоції від пейзажів та здобути неймовірні враження.