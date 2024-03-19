Как стать уверенными в себе: главные секреты от психологов

Часто люди являются самокритичными к себе, и это не плохо, потому что здоровая самокритика является полезной. Однако, как только вы начнете гиперболизировать и недооценивать себя, то очень быстро станете неуверенными в себе, а это считается немалой проблемой в современном мире.

Ваша жизнь ежедневно должна быть наполненной и интересной. Ставьте перед собой цели и достигайте их, маленькие шаги будут формировать у вас дисциплину, а со временем вы будете уважать себя за весь пройденный путь.

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Но если вы постоянно в чем-то сомневаетесь, боитесь, то только становитесь неуверенными и только вредите себе. Психологи говорят, что проблема с плохой самооценкой может возникнуть еще в детстве, когда ребенка не хвалят, унижают и обесценивают. Во взрослом возрасте неуверенность появляется как результат череды неудач.

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Впрочем изменить плохую самооценку вполне возможно и совсем не так сложно, как вам может показаться. Обратите внимание на несколько важных факторов, которые формируют уверенность в себе.

Обратите внимание на свое тело

Психологи советуют учиться занимать свое пространство, выравнивать спину и чувствовать опору в стопах. Человек с хорошей осанкой выглядит авторитетнее, компетентнее и успешнее.

Подвергайте сомнению самокритику

Негативные мысли о себе появляются даже у самых успешных людей, поэтому вам надо научиться их тормозить. Запомните, что ваши мысли – это факты. Они лишь мысли и могут быть ошибочными.

Определите свои личные границы

Личные границы бывают телесными, эмоциональными, социальными и временными. Ваши эмоции – это индикатор нарушения границ, поэтому не позволяйте людям вспоминать ситуации, которые вам неприятны.

Познакомьтесь с собой

Ответьте на вопросы, что вам больше всего нравится или нет, чего вы хотите сейчас или через год, сформируйте свою мечту, определите источники вдохновения и тому подобное.

А еще обратите внимание на то, что заедание, изменение внешности, одежда или копирование других – не лечат самооценку.

Работать над самооценкой не легко, порой может быть даже трудно, поскольку процесс требует внимания, времени и постоянной работы. Но в результате вы получите уверенность в себе, решительность, свободу и смелость действовать.