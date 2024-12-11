Зачем мыть стиральную машинку каждый месяц: секрет знают единицы

Стиральная машинка нуждается в постоянной очистке, чтобы качественно выполнять свои функции и не ломаться. Следить за ней можно в домашних условиях. Для этого не понадобится ничего, кроме нескольких минут времени и обычного средства для мытья из копеечных ингредиентов.

Внешне стиральную машинку можно вытирать часто, а вот внутреннюю часть нужно очищать хотя бы раз в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как часто надо мыть стиральную машинку

Блогер отмечает, что благодаря одному методу, от правильной машинки больше не будет слышен неприятный запах, и сама она прослужит дольше. Плохой запах появляется из-за накопления одежды и засорения резинки, которое собирает остатки волос, мусора и моющие средства.

Чтобы отмыть стиральную машину нужен обычный уксус и сода. Резинки барабана надо прочистить по определенному методу.

Между швами проталкиваю бумажное полотенце или туалетную бумагу и заливаю уксусом. Далее в барабан насыпаю 3 столовые ложки соды, а в отсек для порошка добавляю еще полстакана уксуса и включаю горячий режим,,

– отметила специалист по уборке.

Она также посоветовала после каждой стирки держать дверцу стиральной машины открытой.

Вот так надо мыть стиральную машину ежемесячно: смотрите видео

Очистить стиральную машину самостоятельно можно с помощью лимонной кислоты. Машинку надо запустить в холостом режиме, а в отделение для стирального порошка насыпать 200 граммов лимонной кислоты. По желанию, лимонную кислоту можно всыпать даже в барабан. Эффект будет тот же самый.

Выберите на программной панели самый длительный режим и выставьте максимальную температуру. Как правило, она составляет около 95° С. После такой очистки надо также очистить все под резинкой барабана и затем протереть насухо.

Чтобы в будущем предотвратить накипь машинки используйте специальные смягчители воды, установите картридж или фильтр для механической очистки и стирайте при температуре не выше 50°С.