Единицы стирают бюстгальтер каждый день, впрочем делать так совсем ненужно, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Нет необходимости стирать его так часто, если на нем нет следов пота. Чрезмерная стирка только повредит деликатную ткань и снизит эластичность изделия. Лучше всего бюстгальтер бросать в стирку после нескольких использований.

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Как понять, что бюстгальтер надо стирать

Частота стирки зависит от нескольких факторов. Именно на них надо обращать внимание, чтобы понять, когда именно вещь от нижнего белья надо бросать в стирку.

Погодные условия

В жару потоотделение усиливается, поэтому и бюстгальтер надо чаще стирать. Жир с тела и пот способны разрушать ткань, поэтому их надо вовремя удалять.

Активность

Занятия спортом, интенсивное движение приводят к тому, что бюстгальтер надо стирать сразу после ношения. Это касается спортивных моделей.

Размер чашки

Женщины, которые носят бюстгальтеры с большим размером чашки должны стирать бюстгальтер чаще из-за высокой вероятности потоотделения.

Материал

Нельзя часто стирать бюстгальтер из шелка или кружева, поскольку эти деликатные ткани быстро портятся.

Запах

Если вещь плохо пахнет, тогда это очевидно, что бюстгальтер надо бросать в стирку.

Как стирать бюстгальтер

Чтобы ткань восстановила свою форму и эластичность, не носите ткань несколько дней подряд. Стоит иметь 3 бюстгальтера для ежедневной смены.

Используйте деликатный режим стирки и прохладную воду. Чтобы защитить вещь от повреждения, положите ее в специальный сетчатый мешочек для белья.

Не стоит пользоваться сушилкой, поскольку она может разрушить деликатные ткани под действием высокой температуры. Сушите вещь естественным путем.

Специалисты советуют покупать новый бюстгальтер в случае, если вы уже начинаете замечать растянутые ремешки, потерю эластичности, торчание косточек или видите порванную ткань.