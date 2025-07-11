Стоит ли брать покупать июльские арбузы: не все знают о важном моменте

Как только начинается июль, на полках супермаркетов уже появляются арбузы – хотя на украинских огородах они еще маленькие и зеленые. И не все знают, стоит ли покупать первые летние арбузы, или лучше все же подождать с этим до августа.

Выбирать качественные арбузы – это непростая задача, и не все знают, на что нужно обращать внимание, сообщает 24 Канал. И все же важно знать, стоит ли покупать арбузы в июле.

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Стоит ли покупать июльские арбузы?

Первая причина, почему многие остерегаются покупных арбузов – это нитраты. Впрочем, они есть во всех растениях, и остерегаться их не стоит – дело здесь только в пропорциях. В частности, то, что выращено в поле в открытом грунте, будет содержать их меньше, а вот выращенные в теплицах ягоды и фрукты будут иметь большее количество.

В июле в массовой продаже арбузов с полей еще нет, а то, что вы видите в супермаркетах – это арбузы, выращенные в "ускоренном режиме". И то, насколько они могут быть вредными для здоровья, зависит от количества нитратов в них.

Впрочем, обычно количество нитратов проверяют перед тем, как продукция попадет на прилавки магазинов. И гораздо опаснее нитриты, образующиеся из нитратов во время длительного хранения и транспортировки.

Нитриты вредят всему организму на клеточном уровне – они нарушают баланс дыхания клеток, и это может привести к расстройствам различных систем. Поэтому арбузы, которые привозят из-за границы, могут быть опаснее для здоровья, чем украинские.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие 2 растения никогда нельзя сажать возле арбузов – урожая иначе можно даже не дождаться.



Арбуз в июле лучше не покупать / Фото Pexels

Как выбрать арбуз?

Когда вы выбираете арбуз в магазине, есть несколько факторов, на которые нужно обязательно обратить внимание. В частности, присмотритесь, есть ли на арбузе желтое или белое пятно – оно указывает на то, что ягода самостоятельно созрела на солнце.

Если же таких пятен два или даже больше – это значит, что арбуз специально перемещали и могли внести под него больше удобрений, ускоряющих рост ягоды. Кроме того, нужно обратить внимание на плодоножку – если она желтая и сухая, это значит, что ягода внутри спелая.