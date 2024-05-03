Можно ли печь куличи в Страстную пятницу: традиции самого скорбного дня в году

Страстная пятница - самый строгий день в Великом посте и вообще в церковном году. В этот день верующим советуют отказаться от тяжелого физического труда и уделить время молитве.

В этом году Страстная пятница приходится на 3 мая. Это день, когда Иисус Христос страдал и умер на кресте, пишут Поради 24. В церкви выносят плащаницу, а верующие вспоминают жертву Господа ради человечества.

Обратите внимание Готовимся к Пасхе: когда не стоит печь куличи и почему

Можно ли печь куличи в Страстную пятницу

Традиционно Великая среда, четверг и суббота являются теми днями, когда хозяйки становятся за приготовление куличей. Чаще всего куличи выпекают в Чистый четверг – это обычай, которого придерживались наши предки уже годами.

В Страстную пятницу действует строгий пост. Нельзя прибегать к тяжелому физическому труду, заниматься садоводством и тому подобное. Важно уделить время молитве и размышлениям о Страстях Христовых, пойти в церковь.

По выпеканию куличей, однозначного мнения нет. Обычно принято воздержаться от этого дела и перенести его уже на Великую субботу, когда следует завершить все подготовки к Пасхе. В то же время существует примета, что хлеб, приготовленный в Страстную пятницу, не плесневеет и является целебным.



Когда печь куличи / Фото Freepik

Но важно заметить, что точных церковных запретов по выпеканию куличей в пятницу – нет. Тем более если сдоба выпекается для украинских военных, медиков, бойцов, находящихся на передовой. Приготовить хлеб для защитников – это проявление любви и благодарности.

Священники отмечают, если нет возможности заняться этим в другой день, то можно испечь куличи в пятницу после обеда и после посещения церкви. Придя к плащанице, обязательно вспомните в молитве тех, благодаря кому мы имеем возможность праздновать светлый праздник Пасхи.