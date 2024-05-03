Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю: традиції найскорботнішого дня у році

Страсна п'ятниця – найсуворіший день у Великому пості та взагалі в церковному році. У цей день вірянам радять відмовитися від важкої фізичної праці та приділити час молитві.

Цього року Страсна п'ятниця припадає на 3 травня. Це день, коли Ісус Христос страждав та помер на хресті, пишуть Поради 24. У церкві виносять плащаницю, а віряни згадують жертву Господа заради людства.

Зверніть увагу Готуємося до Великодня: коли не варто пекти паски та чому

Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю

Традиційно Великі середа, четвер та субота є тими днями, коли господині стають за готування пасок. Найчастіше паски випікають у Чистий четвер – це звичай, якого дотримувались наші предки вже роками.

У Страсну п'ятницю діє найсуворіший піст. Не можна вдаватись до важкої фізичної праці, займатися садівництвом тощо. Важливо приділити час молитві та роздумам про Страсті Христові, піти до церкви.

Щодо випікання пасок, однозначної думки немає. Зазвичай заведено утриматися від цієї справи та перенести її вже на Велику суботу, коли слід завершити всі підготування до Великодня. Водночас існує прикмета, що хліб, приготований у Страсну п'ятницю, не пліснявіє та є цілющим.



Коли пекти паски / Фото Freepik

Та важливо зауважити, що точних церковних заборон щодо випікання пасок у п'ятницю – немає. Тим паче якщо здоба випікається для українських військових, медиків, бійців, що перебувають на передовій. Зготувати хліб для захисників – це прояв любові та вдячності.

Священники зауважують, якщо немає змоги зайнятись цим в інший день, то можна спекти паски у п'ятницю після обіду та після відвідування церкви. Прийшовши до плащаниці, обов'язково згадайте у молитві тих, завдяки кому ми маємо можливість святкувати світле свято Великодня.