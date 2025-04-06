Почему нельзя ставить сумку на пол: об этих вещах вы даже не догадывались

Вы точно неоднократно слышали о том, что сумку на пол ставить нельзя, впрочем не все знают, почему же именно надо избегать такого действия. Все дело заключается не только в народных приметах, но и этикете.

Сумка является неотъемлемым атрибутом каждой девушки, поэтому советуем узнать, почему вокруг этого аксессуара есть определенные суеверия, пишет 24 Канал. Согласно этикету, девушкам не стоит класть сумку на пол или стол, лучше ее положить в шкаф, на полочку возле рабочего места, стул или специальную подставку для сумок.

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Почему нельзя класть сумку на пол

По приметам, оставленная на полу сумка означает утечку денег в пол, особенно в случае, если внутри сумки – кошелек с деньгами. Считается, что деньги любят порядок и чистоту, поэтому нельзя оставлять их на полу, по которому ходят ногами.

Кроме того, если оставить сумку на полу, то это может предсказывать воровство. Могут украсть не обязательно сумку, а любую другую вещь. Эзотерики говорят, что если женщина бросает сумку на пол, то ей грозят материальные потери, неприятные ситуации в личной жизни и на работе.



Сумку нельзя класть на пол / Фото Pexels

Такое действие может привести к тому, что близкий человек разочарует, а в семье начнется конфликт. Еще в древности считалось, что если человек кладет сумку на пол, то это свидетельствует о его неуважении к деньгам, поэтому в будущем этого человека может постичь их постоянная нехватка.

Кстати! Никогда не шейте на себе одежду. Шитье одежды на себе считается плохой приметой, которая может повредить памяти и привести к несчастьям в жизни. Больше читайте в нашем материале.

С сумкой связано несколько примет. Говорят, что если поставить внутрь зеркальце, то оно защитит хозяйку от дурного глаза. Ходить с порванной сумкой - к материальным потерям, поэтому лучше от этой идеи отказаться. Что интересно, сумку нельзя хранить налегке. Кладите ее в шкаф с несколькими монетами или купюрами. Благодаря этому лайфхаку в сумке всегда будут водиться деньги.