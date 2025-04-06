Чому не можна ставити сумку на підлогу: про ці речі ви навіть не здогадувалися

Ви точно неодноразово чули про те, що сумку на підлогу ставити не можна, втім не всі знають, чому ж саме треба уникати такої дії. Вся справа полягає не лише в народних прикметах, але й етикеті.

Сумка є невід’ємним атрибутом кожної дівчини, тому радимо дізнатися, чому навколо цього аксесуара є певні забобони, пише 24 Канал. Згідно з етикетом, дівчатам не варто класти сумку на підлогу чи стіл, краще її покласти у шафу, на поличку біля робочого місця, стілець чи спеціальну підставку для сумок.

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Чому не можна класти сумку на підлогу

За прикметами, залишена на підлозі сумка означає витік грошей в підлогу, особливо у випадку, якщо всередині сумки – гаманець з грошима. Вважається, що гроші люблять порядок та чистоту, тому не можна залишати їх на підлозі, по якій ходять ногами.

Окрім того, якщо залишити сумку на підлозі, то це може пророкувати злодійство. Можуть вкрасти не обов’язково сумку, а будь-яку іншу річ. Езотерики кажуть, що якщо жінка кидає сумку на підлогу, то їй загрожують матеріальні втрати, неприємні ситуації в особистому житті та на роботі.



Сумку не можна класти на підлогу / Фото Pexels

Така дія може призвести до того, що близька людина розчарує, а в сім’ї почнеться конфлікт. Ще у давнину вважалося, що якщо людина кладе сумку на підлогу, то це свідчить про її неповагу до грошей, тому в майбутньому цю людину може спіткати їхня постійна нестача.

До речі! Ніколи не шийте на собі одяг. Шиття одягу на собі вважається поганою прикметою, яка може зашкодити пам’яті та привести до нещасть у житті. Більше читайте в нашому матеріалі.

З сумкою пов’язано кілька прикмет. Кажуть, що якщо поставити всередину дзеркальце, то воно захистить господиню від лихого ока. Ходити з порваною сумкою - до матеріальних втрат, тому краще від цієї ідеї відмовитися. Що цікаво, сумку не можна зберігати без нічого. Кладіть її в шафу з кількома монетами чи купюрами. Завдяки цьому лайфхаку в сумці завжди будуть водитися гроші.