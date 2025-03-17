Колись ще наші бабусі казали, що не можна шити одяг на собі чи пришивати ґудзики, оскільки таким чином можна зашити пам’ять, пише 24 Канал. Більшість людей відмовляються в це вірити, однак якщо порушити цю прикмету, то в певний момент можна десь забути важливу річ чи навіть дрібницю, яка призведе до сліз.

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Чому не можна шити одяг на собі

За народними прикметами, якщо зашити одяг на собі, то в життя можна привернути нещастя. Це може стосуватися особистих стосунків чи добробуту загалом. У певних культурах вірять, що якщо людина зашиває на собі одяг, то автоматично зашиває своє щастя, блокуючи шлях до успіху та благополуччя.



Ніколи не треба на собі зашивати одяг / Фото Pexels

Окрім того, зашивання на собі може виснажити енергію людини й зробити її вразливою до хвороб та неприємностей. Слід звернути увагу на те, що категорично не можна зашивати одяг на собі перед дорого, оскільки це може призвести до поганих наслідків у дорозі.

Існує багато народних прикмет, які застерігають від шиття ввечері, оскільки це може призвести до фінансових проблем та неприємностей. Більше читайте в нашому матеріалі.

Не можна зашивати на собі речі жінкам у шлюбі, оскільки така дія призведе до погіршення їхнього сімейного життя, а з чоловіком почнуть виникати постійні суперечки. Не варто брати голку з ниткою вагітній жінці, щоб не зашкодити дитині. За прикметами, якщо шити чи зашивати на собі одяг під час вагітності, то це призведе до складних пологів.