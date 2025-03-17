Колись ще наші бабусі казали, що не можна шити одяг на собі чи пришивати ґудзики, оскільки таким чином можна зашити пам’ять, пише 24 Канал. Більшість людей відмовляються в це вірити, однак якщо порушити цю прикмету, то в певний момент можна десь забути важливу річ чи навіть дрібницю, яка призведе до сліз.

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Чому не можна шити одяг на собі

За народними прикметами, якщо зашити одяг на собі, то в життя можна привернути нещастя. Це може стосуватися особистих стосунків чи добробуту загалом. У певних культурах вірять, що якщо людина зашиває на собі одяг, то автоматично зашиває своє щастя, блокуючи шлях до успіху та благополуччя.

Ніколи не треба на собі зашивати одяг
Ніколи не треба на собі зашивати одяг / Фото Pexels

Окрім того, зашивання на собі може виснажити енергію людини й зробити її вразливою до хвороб та неприємностей. Слід звернути увагу на те, що категорично не можна зашивати одяг на собі перед дорого, оскільки це може призвести до поганих наслідків у дорозі.

Існує багато народних прикмет, які застерігають від шиття ввечері, оскільки це може призвести до фінансових проблем та неприємностей. Більше читайте в нашому матеріалі.

Не можна зашивати на собі речі жінкам у шлюбі, оскільки така дія призведе до погіршення їхнього сімейного життя, а з чоловіком почнуть виникати постійні суперечки. Не варто брати голку з ниткою вагітній жінці, щоб не зашкодити дитині. За прикметами, якщо шити чи зашивати на собі одяг під час вагітності, то це призведе до складних пологів.