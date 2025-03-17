Загалом щодо позичання й віддавання грошей є кілька правил, пише 24 Канал. Вже давно побутує така думка, що купюри не можна позичати комусь на великі свята – Пасху, Різдво, Хрещення, Трійцю тощо. Не можна брати гроші ні в родичів, ні друзів.

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Чому не можна позичати гроші на свята

Ще наші предки вірили в те, що нікому не можна позичати гроші в період Великого посту й на інші церковні свята. Кажуть, що якщо віддати гроші з дому у велике свято, то вони до вас більше не повернуться.

Також слід врахувати й день тижня, коли просять гроші у борг. До прикладу, не можна позичати їх у неділю. Цей день хоч і не є святом, але саме в неділю проводяться церковні служби й день таки вважається святковим, оскільки в останній день тижня заборонено прибирати, майструвати щось чи робити ремонт.



Гроші не можна позичати у свято / Фото Pexels

Поганою для позичання вважається й вечірня пора. Темний час може погано позначитися на вашому благополуччі, тому гроші будуть постійно витікати з сім’ї на непередбачувані витрати.

Якщо все ж таки гроші позичити треба, то уникайте передачі коштів у дверному отворі чи через поріг, оскільки це вважається поганою прикметою. У разі, коли ви даєте гроші комусь в борг, то краще взяти розписку, яка захистить від багатьох непорозумінь в майбутньому.