В целом по одалживанию и отдаче денег есть несколько правил, пишет 24 Канал. Уже давно бытует такое мнение, что купюры нельзя занимать кому-то на большие праздники – Пасху, Рождество, Крещение, Троицу и тому подобное. Нельзя брать деньги ни у родственников, ни друзей.

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Почему нельзя занимать деньги в долг на праздники

Еще наши предки верили в то, что никому нельзя занимать деньги в период Великого поста и на другие церковные праздники. Говорят, что если отдать деньги из дома в большой праздник, то они к вам больше не вернутся.

Также следует учесть и день недели, когда просят деньги в долг. К примеру, нельзя занимать их в воскресенье. Этот день хоть и не является праздником, но именно в воскресенье проводятся церковные службы и день таки считается праздничным, поскольку в последний день недели запрещено убирать, мастерить что-то или делать ремонт.



Деньги нельзя занимать в праздник / Фото Pexels

Плохой для одалживания считается и вечерняя пора. Темное время может плохо сказаться на вашем благополучии, поэтому деньги будут постоянно утекать из семьи на непредсказуемые расходы.

Если все же деньги одолжить надо, то избегайте передачи средств в дверном проеме или через порог, поскольку это считается плохой приметой. В случае, когда вы даете деньги кому-то в долг, то лучше взять расписку, которая защитит от многих недоразумений в будущем.