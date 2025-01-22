Свекла способна улучшить состояние цветов в зимнее время и сделать их цветущими, пишет 24 Канал со ссылкой на Womanlife. Отвар из свеклы является полезным для растений, поскольку во время варки полезные минералы и элементы переходят в воду, а это калий, магний, фтор, марганец и фосфор, которые очень любят растения.

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Почему свекольным отваром надо подливать вазоны

Эти вещества необходимы для нормального роста растений и нужны требовательным цветам. Удобрение на основе свекольного отвара не содержит никаких химических веществ, поэтому является идеальным для использования в домашних условиях.

Как приготовить отвар для цветов

Для свекольного отвара нужно положить в кастрюлю несколько свеклы и залить их водой. Перед этим ее обязательно помойте. Во время варки не надо добавлять соль или другие специи, поскольку растениям нужны только питательные элементы от свеклы.

Доведите овощи до кипения, дождитесь пока отвар остынет и перелейте в емкость, чтобы разбавить раствор наполовину водой. Это нужно для того, чтобы избежать перенасыщения растений питательными веществами. Лучшее действие имеет свежий отвар, поэтому не стоит его слишком долго хранить. Лучше использовать сразу после приготовления.



Отвар из свеклы является полезным для растений / Фото Pexels

Как часто использовать отвар из свеклы

Свекольный отвар можно использовать не чаще, чем раз в неделю. Этот интервал будет идеальным для обеспечения растений всеми необходимыми элементами. Удобрение не только сделает невозможным любые болезни растений, но и улучшит их цветение даже в зимний период.

Хозяйки любят подливать цветы отваром из свеклы, поскольку он помогает им расти здоровыми и крепкими, когда зимой есть недостаток солнечного света.